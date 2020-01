Exclusivo: Arquivos revelam que Cambridge Analytica veio ao Brasil para trabalhar com um candidato a presidente | Revista Fórum

Brittany Kaiser, executiva da Cambridge Analytica (CA), decidiu revelar nesta quinta-feira (2) uma série de e-mails da organização que demonstram que a empresa chegou ao Brasil após já ter feito contato com um certo candidato à presidência da República. Mensagens de maio de 2016 demonstram que o ex-diretor do grupo SCL no Brasil, Pedro Vizeu-Pinheiro, manteve conversas com um presidenciável antes mesmo de ser anunciado como contratado da empresa.

“Caro Pedro, foi ótimo conversar com você hoje e falar sobre a reunião que você terá com o candidato à presidência no Brasil. Não hesite em contactar caso você precise de alguma coisa”, escreveu Kaiser em 5 de maio de 2016. O nome do potencial candidato não é revelado, mas os envolvidos ainda citam a possibilidade de realizar pesquisas eleitorais para ele.

Em planilha da empresa com os contratados internacionalmente, o nome de Vizeu-Pinheiro aparece com data de início em 20 de julho de 2016, mais de dois meses depois da troca de mensagens. Pedro foi apresentado formalmente à diretora do setor digital da Cambridge Analytica, Molly Schweicker, em 16 de julho.

“Cara Molly, estou te escrevendo para apresentar você a Pedro, quem vai trabalhar para expandir nossas metas dentro dos setores político e comercial no Brasil. Se você puder escrever sobre nossas capacidades no Brasil (e no México), seria muito proveitoso para nossos próximos passos”, disse Kaiser em julho de 2016.

Além da aproximação com o candidato, Vizeu-Pinheiro costurou a relação entre a Cambridge Analytica e a Ponte Estratégia, empresa comandada pelo executivo Andre Torretta que adotou a metodologia da CA. Antes do acordo – que mudou o nome da empresa para CA Ponte -, Torretta estava há 10 anos sem atuar com marketing político naquele momento.

Os arquivos foram revelados pelo Twitter HindsightFiles e divulgados pela jornalista Carole Cadwalladr, do The Guardian. “Houve manipulação eleitoral em escala global…”, comentou Cadwalladr.

Acesse os arquivosaqui.

Fórum enviou email para Pedro Vizeu-Pinheiro e até o momento não recebeu resposta.

Location: Brazil

Document dates: 2015-2018#Hindsightis2020 Download: https://t.co/FcE3I3tr6R — Hindsight is 2020 (@HindsightFiles) January 2, 2020