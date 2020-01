Explosão antes de show do cantor Dilsinho deixa quatro feridos em Indaiatuba

A explosão de um cilindro de gás carbônico antes do show do cantor de pagode Dilsinho deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo (19) em um clube de Indaiatuba (SP). As vítimas estavam em frente ao palco e dois homens tiveram ferimentos graves. Outras duas mulheres tiveram lesões leves.

Uma das vítimas, um homem de 24 anos, foi encaminhada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), passou exames e avaliação da equipe médica e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva. A outra vítima, um homem de 30 anos, foi atendida no Hospital Santa Ignês. De acordo com a unidade médica, ele sofreu cortes na cabeça e nos braços, foi atendido e recebeu alta.

O acidente aconteceu em uma casa de show no Clube Nove de Julho, no bairro Cidade Nova, durante a apresentação de um DJ que abria a noite do evento. Segundo informações do boletim de ocorrência, o cilindro de gás carbônico que explodiu estava em uma máquina ao lado do palco e seria usado para efeitos especiais de fumaça.

A Polícia Militar foi acionada à 00:50 e a perícia esteve no local para verificar o que causou a explosão. Uma equipe dos bombeiros do clube atendeu os feridos.

Cilindro de gás carbônico explodiu durante apresentação de DJ em Indaiatuba — Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com a assessoria do clube, o local tem todos os documentos e vistorias do Corpo de Bombeiros e o espaço foi locado por uma produtora. Informou ainda que o equipamento que explodiu era do músico que faria a segunda apresentação da noite, o DJ Guga, que abriria o show do pagodeiro.

Após a explosão, uma equipe dos bombeiros vistoriou os equipamentos no palco, esvaziou os outros cilindros e autorizou a continuação do evento, disse o clube. O DJ Guga se apresentou, mas Dilsinho não subiu ao palco e cancelou a apresentação. Os equipamentos do cantor também foram danificados.

Equipe dos bombeiros atenderam as vítimas durante explosão em show em Indaiatuba — Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, Dilsinho lamentou o ocorrido e disse estar assustado. Ele afirmou que vai fazer um novo show na cidade.[veja vídeo acima]

“Foi uma explosão muito grande, eu ouvi do camarim e todos nós ficamos assustados naquele momento. Soube que tiveram quatro vítimas, ainda não sei o estado dessas pessoas, mas vou procurar saber […] Estou mexido com o que aconteceu e não estaria 100% para fazer o show hoje para vocês […] Peço desculpas para quem estava no show, os ingressos estavam praticamente esgotados. A responsabilidade não era nossa, as empresas que trabalham com a gente há muitos anos são muito sérias […] A gente vai ter uma nova data para se encontrar em Indaiatuba”, disse.