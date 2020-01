Farmacêuticas anunciam recall de lotes de medicamento para úlcera no estômago

Anvisa), elas são impurezas que, a longo prazo, podem aumentar o risco de câncer. A agência alertou em um comunicado que esta impureza pode ser formada em laboratório durante a sintetização de alguns produtos a base de nitritos.

A Anvisa pediu que empresas adotem medidas de precaução para a produção de medicamentos livres desta contaminação. Segundo a Anvisa,a suspensão de medicamentos contaminados com NDMA é uma medida preventiva, porque estudos em animais classificaram a molécula como um potencial agente cancerígeno.

Em nota publicada na terça-feira (14), a Anvisa recomendou “fortemente” que as empresas reavaliem os métodos de processamento para evitar a contaminação. Em setembro do ano passado, a agência suspendeu a importação de ranitidina fabricada por um laboratório indiano por conta da detecção de NDMA na composição.

Medley anunciou o recolhimento de medicamento por possível contaminação com impureza de potencial cancerígeno — Foto: Reprodução/Medley

Foi anunciado o recolhimento de medicamentos de dois laboratórios brasileiros. A Medley, unidade de negócios de genéricos no Brasil do laboratório francês Sanofi, faz o recolhimento voluntário de Ranitidina 150 mg e 300 mg. (Veja abaixo a lista com os lotes dos medicamentos recolhidos pela farmacêutica).

A empresa recomendou que os pacientes entrem em contato com o SAC da empresa pelo telefone 0800 729 8000 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Medicamentos recolhidos pela Medey Produto Lote Produto Lote Ranitidina 150 mg 18070254 Ranitidina 150 mg 9KP08061 Ranitidina 150 mg 18060374 Ranitidina 150 mg 9KP08193 Ranitidina 150 mg 18071156 Ranitidina 150 mg 9KP01397 Ranitidina 150 mg 18040157 Ranitidina 150 mg 9KP05861 Ranitidina 150 mg 18040158 Ranitidina 150 mg 9KP07342 Ranitidina 150 mg 18050516 Ranitidina 150 mg 9KP00686 Ranitidina 150 mg 18050517 Ranitidina 150 mg 9KP00750 Ranitidina 150 mg 18050518 Ranitidina 150 mg 9KP01396 Ranitidina 150 mg 18060375 Ranitidina 150 mg 9KP02487 Ranitidina 150 mg 18060376 Ranitidina 150 mg 9KP02564 Ranitidina 150 mg 18060377 Ranitidina 150 mg 9KP03624 Ranitidina 150 mg 18070256 Ranitidina 150 mg 9KP05862 Ranitidina 150 mg 18070257 Ranitidina 150 mg 9KP07442 Ranitidina 150 mg 18071157 Ranitidina 150 mg 9KP07443 Ranitidina 150 mg 18071158 Ranitidina 150 mg 9KP08308 Ranitidina 150 mg 18071159 Ranitidina 150 mg 9KP08309 Ranitidina 150 mg 18090450 Ranitidina 300 mg 9KP00963 Ranitidina 300 mg 18050620 Ranitidina 300 mg 9KP04487 Ranitidina 300 mg 18060135 Ranitidina 300 mg 9KP10732 Ranitidina 300 mg 18070097 Ranitidina 300 mg 9KP11829 Ranitidina 300 mg 18050622 Ranitidina 300 mg 9KP01528 Ranitidina 300 mg 18060137 Ranitidina 300 mg 9KP05769 Ranitidina 300 mg 18071245 Ranitidina 300 mg 9KP09703 Ranitidina 300 mg 18080274 Ranitidina 300 mg 9KP11655 Ranitidina 300 mg 18110541 Ranitidina 300 mg 9KP11807

Já o Aché Laboratórios Farmacêuticos disse em nota que o recolhimento dos medicamentos Label comprimidos, Label xarope e os genéricos de cloridrato de ranitidina foi protocolado na Anvisa em dezembro do ano passado.