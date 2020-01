FGTS: Valor que não for sacado até 31 de março vai voltar para o fundo; Entenda

O saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é permitido até 31 de março; Quem não retirar, valor será devolvido

Osaque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)começou em setembro de 2019 com objetivo de liberar R$500 a todos os trabalhadores, conforme mês de nascimento. O valor continua na conta do trabalhador, inclusive podendo ter até R$998, uma vez que o governo autorizou o saque adicional de R$498.

Vale destacar que os saques poderão ser feitos até31 de março de 2020. “A CAIXA seguirá a estratégia de atendimento que tem sido muito bem sucedida, inclusive com o modelo simplificado de pagamento, e atenderá com tranquilidade os mais de 10 milhões de trabalhadores que receberão valores complementares do Saque Imediato”, disse o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

O trabalhador que já retirou o valor de R$ 500 da sua conta poderá retirar o valor adicional de R$ 498, autorizado pelo governo. Para isso, o beneficiário deverá saber o quanto ele tinha na conta do fundo de garantia em 24 de julho de 2019.

Quem tinha até R$998 na conta no dia 24 de julho e já sacou R$500 poderá sacar mais R$498.

Já quem tinha até R$998 na conta em 24/07 e não sacou R$500, poderá sacar R$998,00 a mais por conta. Quem tinha mais do que R$ 998 na conta no dia 24 de julho e já sacou R$ 500 não poderá sacar nenhum valor. Por fim, quem tinha mais de R$998 na conta em 24 de julho e não sacou, poderá sacar R$500.

Vale lembrar que só vai poder sacar quem tem até um salário mínimo (R$ 998). Se tivesse mais na conta, o limite de saque eram de R$ 500 mesmo e não será pago nenhum adicional.

Veja quem pode retirar o saque-adicional

quem tinha mais de R$998 na conta em 24 de julho e não sacou ainda, já pode sacar R$500 do benefício em 2020;

quem tinha até R$998 na conta no dia 24 de julho e já sacou R$500 poderá sacar mais R$498;

quem tinha até R$998 na conta em 24/07 e não sacou R$500, poderá sacar R$998,00 a mais por conta; e

quem tinha mais do que R$ 998 na conta no dia 24 de julho e já sacou R$ 500 não poderá sacar nenhum valor.

