Flamengo x Independiente del Valle ao vivo: como assistir ao jogo da Recopa

As transmissões ao vivo dos jogos no DAZN são liberadas por meio de uma assinatura mensal de R$ 19,90. No entanto, novos usuários contam com período gratuito de 30 dias para testar o serviço – a cobrança no cartão de crédito é automática após o teste. Além de jogos do Flamengo, a plataforma transmite partidas de outras times brasileiros, entre eles Atlético-MG, Vasco da Gama, Bahia e Fortaleza, assim como outros esportes e ligas. O serviço de streaming de esportes está disponível pela web e nos apps para celulares Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como se cadastrar e assistir ao jogo entre Flamengo e Independiente del Valle ao vivo pelo DAZN.

Saiba como assistir a final da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como assistir ao jogo Flamengo x Independiente del Valle ao vivo e online pelo celular

Passo 1. Acesse a página do DAZN na web e clique na opção “Experimente grátis por 1 mês”. Se você já for cadastrado no serviço, clique em “Entrar” para fazer o login. Novos usuários, devem seguir os próximos passos;

Ação para visualizar a tela de cadastro no serviço DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Digite seu nome, e-mail e defina uma senha que será utilizada para acessar o serviço. Selecione os termos de uso e pressione o botão “Continuar”;

Ação para informar dados pessoas para criar uma conta de novo usuário na DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Defina os dados do cartão de crédito em que será cobrado automaticamente o valor da assinatura após o período gratuito. Para prosseguir, clique em “Começar assinatura”;

Ação para definir informações de pagamento no serviço online DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Você verá a confirmação de criação de sua conta, bem como o período em que começará a ser cobrado. Para avançar, clique sobre a mensagem “Começar a assistir”;

Tela com a confirmação de assinatura de novo usuário no serviço DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. Na página inicial da plataforma, clique na aba “Esportes” e escolha a opção “Futebol”;

Ação para visualizar transmissões ao vivo de futebol no serviço online DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 6. Então, clique sobre a miniatura do jogo com a indicação “Ao vivo” para iniciar a transmissão online.

Ação para iniciar a transmissão ao vivo de futebol no serviço online DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 1. Abra o aplicativo e toque em “Entrar”. Em seguida, digite seus dados de acesso e pressione o botão “Começar a assistir”. Se você ainda não tiver uma conta no serviço, siga os passos na primeira parte desse tutorial;

Ação para realizar login no aplicativo do serviço de streaming de esportes DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Na página inicial da plataforma, toque na aba “Esportes” e escolha a opção “Futebol”, como mostra a imagem abaixo;

Ação para visualizar transmissões de futebol no aplicativo do serviço DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Toque sobre o quadro com a descrição da partida que contém o alerta “Ao vivo”. A transmissão do jogo começará em instantes.

Tela para inciar a transmissão ao vivo de uma partida de futebol no aplicativo DAZN — Foto: Reprodução/Marvin Costa