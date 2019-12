Flávio Bolsonaro pede para STF barrar investigações pelo MP-RJ

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar as investigações do Ministério Público sobre suposto esquema de corrupção em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Protocolado um dia depois de cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar, o habeas corpus (HC) se insurge contra decisão proferida pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em junho rejeitou a suspensão das apurações.

Ontem, O Ministério Público vasculhou uma loja de chocolates da qual Flávio é sócio e mirou outras pessoas relacionadas ao senador, como o ex-assessor Fabrício Queiroz e familiares de sua ex-madrasta Ana Cristina Valle. As diligências fazem parte da investigação sobre esquema de desvios de salários de servidores na Alerj.

Em seu despacho de 21 de junho, Fischer escreveu não vislumbrar o constrangimento ilegal, alegado pela defesa do senador, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro, a investigação é “lícita” e as movimentações bancárias suspeitas de fato são indícios da prática de lavagem de dinheiro.

No Supremo, o HC foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes. Se o ministro não deliberar até as 23h59 desta quinta-feira, o processo será redistribuído ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli – é ele o responsável pelas decisões urgentes durante o recesso do Judiciário, que se inicia nesta sexta-feira.