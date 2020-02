Flávio Bolsonaro posta vídeo do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega

O senador Flávio Bolsonaro divulgou no Twitter um vídeo no qual, supostamente, é exibido o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, que teve parentes nomeados em seu gabinete, e que foi morto durante operação policial na Bahia há duas semanas

247 – O senador Flávio Bolsonaro divulgou no Twitter um vídeo que expõe, supostamente, o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, suspeito de assassinar a vereadora Marielle Franco e morto no domingo (9) durante operação policial.

Aviso: cenas fortes abaixo

No Twitter, Flávio sugere que a Polícia Militar da Bahia tenha torturado Adriano da Nóbrega. “Perícia da Bahia (governo PT), diz não ser possível afirmar se Adriano foi torturado. Foram 7 costelas quebradas, coronhada na cabeça, queimadura com ferro quente no peito, dois tiros a queima-roupa (um na garganta de baixo p/cima e outro no tórax, que perfurou coração e pulmões)”, escreveu.

Na filmagem, o cadáver é mostrado de costas e, em certo momento, é focalizada a etiqueta de identificação do corpo utilizada pela perícia da Bahia.

Em 2005, Adriano da Nóbrega foi condecorado com a Medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por Flávio Bolsonaro, a pedido de seu pai, Jair Bolsonaro.

Na última quinta-feira (13), a revista Veja publicou fotos da autópsia do corpo de Adriano da Nóbrega.