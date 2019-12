‘Flávio não é vendedor de chocolate, ele é senador’, tenta explicar defesa sobre farra contábil do Zero 1

Do UOL:

Depois de conseguir que o STF suspendesse por quatro meses a investigação do Ministério Público do Rio sobre o suposto esquema de corrupção no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro (hoje senador), o advogado Frederick Wassef vê agora a apuração do caso avançar.

Como o senador explica a similaridade de datas entre saques nas contas de seus funcionários na Alerj e depósitos na conta de sua loja de chocolate?O senador não tem a ver com assessores, funcionários, não tem conhecimento do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Não sabe nada de datas, absolutamente nada. O senador é um parlamentar que viaja, que trabalha, que luta pelo Brasil. Ele não sabe nem das contas dele, da movimentação, dos funcionários, de gerentes, quem cuida da conta.. ele não vai ter esses detalhes porque ele não é vendedor de chocolates, ele é parlamentar que tem uma empresa e uma vida empresarial paralela. Não tem nada a ver com movimentação de ex-assessores.

Nas mensagens, Queiroz afirma que prestava contas da movimentação de sua conta bancária a superiores. Como o senador explica essa declaração já que ele era de fato o chefe de Queiroz?Temos o Queiroz falando em público, em entrevista na televisão, e oficialmente ao próprio Ministério Público, que Flávio Bolsonaro jamais teve ciência dos atos praticados por ele e que tudo o que ele fez nada tinha a ver com Flavio Bolsonaro.Da mesma forma que num segundo depoimento do ora investigado Flavio Bolsonaro também afirma a mesma coisa.(…)

Se porventura, depois da marcha processual, ficar provado que ele é inocente, quem vai pagar por esse estrago de imagem que fizeram? Estamos há doze meses com a imagem do meu cliente associada a imputações criminosas gravíssimas sem nem se fazer um indiciamento ou uma denúncia. Já prejulgaram e pré-condenaram sem qualquer certeza.

PS: Em entrevista concedida para a Record, em janeiro, Flávio afirmou que a maior parte do seu dinheiro vem das empresas. “Sou empresário e o que eu ganho na minha empresa é muito mais do que ganho como deputado”.