Foda-se o foda-se

O general Luiz Eduardo Ramos deu a sua versão do “foda-se” contra os chantagistas do Congresso Nacional.

O Estadão resumiu seudesabafo:

“Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre asseguram que Guedes deu sinal verde para o trato sobre a repartição do dinheiro do Orçamento, mas ele nega. Diante desse imbróglio, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos – responsável pela articulação entre Planalto e Congresso –, saiu dizendo que o acerto teve o aval de Guedes e do presidente Jair Bolsonaro.”