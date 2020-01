Foguetes atingem área da embaixada dos EUA em Bagdá

Dois foguetes Katyusha, comumente usado por milícias, caíram na Zona Verde de Bagdá, nesta quarta-feira (8), relatou a Reuters citando fontes da polícia local. A região superprotegida da capital do Iraque abriga prédios governamentais e missões diplomáticas. As sirenes do sistema de alerta foram ativadas e pelo menos um dos foguetes caiu a cerca de cem metros de distância da embaixada dos Estados Unidos, disseram as fontes.

“Dois foguetes Katyusha caíram no interior da Zona Verde, sem causar baixas. Detalhes a seguir”, disseram militares.