Fontenelle diz que Regina Duarte

Antonia Fontenellenão gostou da nomeação deRegina Duartepara aSecretaria de Cultura. Ela disse que a atriz “não tem capacidade” e que está “em idade avançada” para ocupar o cargo.

“Me oponho totalmente, nada pessoal. Sou fã da artista Regina, mas acho que é uma pasta técnica e ela não tem capacidade para isso. Ela tem 72 anos e para ocupar esse lugar tem que ter um gás, sangue nos olhos e uma disponibilidade muito grande. Acho que ela não vai segurar essa pressão, é a minha opinião”, afirmou ela ao portalUol.

Na manhã desta quinta-feira, Regina Duarte postou um texto de Lou Witt.

A atriz disse “sim” para o presidenteJair Bolsonaro nessa quarta-feira e aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura, após se reunir com o presidente no Palácio do Planalto.