Foragido, suspeito de ataque ao Porta dos Fundos posta vídeo

ataque à produtora. Os especialistas usaram imagens de câmeras de segurança e fotografias arquivadas no prontuário civil criminal do suspeito.

O laudo da perícia afirma que é a mesma cor da pele, o mesmo formato da cabeça e distribuição compatível dos elementos da face. A análise levou em conta a aparência da região frontal da face, da área do nariz, dos ouvidos, da boca e da mandíbula.

O material chegou ao Instituto de Identificação Felix Pacheco em 29 de dezembro e o resultado saiu no mesmo dia.

Eduardo Fauzi é procurado pela polícia por suspeita de participar de ataque à produtora do Porta dos Fundos — Foto: Reprodução

A investigação diz que Eduardo Fauzi participou e filmou o ataque ao Porta dos Fundos, no dia 24 de dezembro. A polícia analisou mais de 50 câmeras da região em que fica a produtora.

Os investigadores afirmam que cinco pessoas participaram do ataque e que Eduardo estava dirigindo o carro usado na fuga. Todos estavam encapuzados, mas Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto.

Eduardo Fauzi tem antecedentes criminais e responde a processos por ameaça, agressão contra mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. Até a publicação desta reportagem, ele continuava foragido. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para receber informações que levem até o suspeito.

A produtora do Porta dos Fundos tem sido criticada pela maneira como retratou Jesus no especial de Natal deste ano, um programa de humor, exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto.

Grupos cristãos de várias denominações têm protestado contra o Especial por se sentirem ofendidos em sua fé.

Fauzi é o mesmo que agrediu o secretário de Ordem Pública do Rio em 2013. Ele foi preso por dar um soco no secretário Alex Costa após uma operação de fechamento de estacionamento irregular no Centro.