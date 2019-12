“Frustramos uma demanda legítima dos brasileiros pelo fim da impunidade” – O Antagonista

Em sua entrevista à Folha, o ministro Luís Roberto Barroso disse que a decisão do STF que acabou com a prisão após condenação em segunda instância “foi um retrocesso”.

“O risco real da punição fez com que as pessoas procurassem, muitas vezes espontaneamente, o poder público para narrar malfeitos, coisas erradas, e sobretudo no caso de corrupção e lavagem de dinheiro, se você não tem alguém do esquema do lado de dentro para contar o que é que foi feito, qual foi a trajetória do dinheiro, onde é que ele foi lavado e onde é que ele foi parar, é difícil você chegar lá”, afirmou.

“Lamento, sentidamente, mas na vida a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Mas acho que esta decisão fez com que nós fugíssemos do padrão mundial de Justiça criminal, demos incentivo a determinados comportamentos antissociais e frustramos uma demanda legítima da sociedade brasileira pelo fim da impunidade de quem desvia dinheiro público.”