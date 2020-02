Funcionário da Globo é agredido por vários homens no desfile do Galo da Madrugada, no Recife

Klauber Estrela, operador de áudio da TV Globo, foi assaltado e agredido durante o desfile do Galo da Madrugada – Foto: Kleber Estrela/WhatsApp

DO G1

Durante o desfile do Galo da Madrugada, neste sábado (22), no Centro do Recife, o operador de áudio da TV Globo Klauber Costa Estrela foi vítima de um assalto e de agressão. Segundo o irmão dele, Kleber Estrela, que também trabalha na emissora, pelo menos 20 homens participaram da abordagem.

“Ele estava saindo da Rua Imperial e indo para a Praça Sérgio Lorêto, quando foi assaltado. Ele chegou até o local onde estava outra equipe de transmissão todo machucado, com a camisa rasgada e reclamando de dor”, contou Kléber.