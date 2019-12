Funcionário do Porta dos Fundos usa extintor para apagar fogo após ataque à produtora; VÍDEO

A imagem de uma câmera de segurança de dentro da produtora do Porta dos Fundos mostra o susto que levou o único funcionário que estava no local na hora do ataque, na madrugada de terça-feira (24) (veja acima). O vídeo foi obtido com exclusividade pela TV Globo.

O vigilante aparece sentado em uma cadeira perto da porta de vidro quando um clarão encobre as imagens da câmera. Logo depois, dá para ver ele de pé, assustado, com o fogo muito perto de seu corpo.

O vigilante, então, corre para dentro da produtora e reaparece com um extintor em mãos. Rapidamente, ele controla o fogo e evita que o prédio seja incendiado. Ninguém ficou ferido.

Outras câmeras mostram o ataque do lado de fora. Pelo menos quatro homens chegam no prédio onde a equipe do canal de humor grava, no Humaitá, Zona Sul do Rio, e lançam bombas caseiras incendiárias (veja abaixo). Em seguida, saem em uma moto e um carro.

Em outro vídeo (assista abaixo), divulgado em redes sociais, três mascarados que dizem pertencer ao “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira” reivindicaram a autoria do ataque.

A Frente Integralista Brasileira (FIB) divulgou nota nesta quinta-feira (26) para negar qualquer relação com o grupo.

Em entrevista coletiva, a polícia informou que identificou as placas do carro e da moto usados no ataque e que vai ouvir os proprietários dos veículos.

Os investigadores não acreditam que o incidente foi um atentado terrorista. “Terrorismo, a princípio, não foi classificado”, disse o subsecretário operacional, Fábio Barucke.

Segundo ele, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

“Verificamos que houve perigo grave, concreto, contra o segurança que estava no local. Isso caracteriza tentativa de homicídio por parte desses autores (…) Entendemos que esse fato é grave, que merece ser solucionado para identificar esses autores desse delito”, disse Barucke.

Polícia do Rio identifica 4 pessoas envolvidas no ataque à sede do Porta dos Fundos

“Estamos falando aqui sobre liberdade de expressão. A gente tem um ato violento que aconteceu, que a gente não vai permitir que aconteça, a gente confia totalmente no trabalho da polícia, por isso viemos aqui fazer essa reunião”, disse o ator João Vicente, integrante do Porta dos Fundos.

“O Rio de Janeiro não precisa de mais violência, não precisa de mais grupos violentos, e a gente precisa cortar esse mal pela raiz”, disse o ator.

Críticas a especial de Natal

O Porta dos Fundos tem sido criticado pela maneira como retratou Jesus no Especial de Natal deste ano, um programa de humor, exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto.

Grupos cristãos de várias denominações têm protestado contra o especial com veemência por se sentirem ofendidos em sua fé.

Em nota, sem atribuir a qualquer grupo a autoria do ataque, o Porta dos Fundos afirmou que condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos.

Eles disseram ainda que os integrantes do grupo vão seguir em frente “mais unidos, mais fortes e mais inspirados pela liberdade de expressão”.

O governador do RJ, Wilson Witzel, se pronunciou nesta quinta sobre o ataque.

“Eu estou acompanhando as investigações. Como tenho dito desde o início do ano, eu sou contra toda forma de violência ou intolerância. Nós temos os caminhos normais para poder buscar reparação de eventual dano que tenha sido ocorrido. A via correta é o Poder Judiciário. Através do juiz que você vai ter a reparação do dano quando for devido. Então sou absolutamente contrário a toda forma de intolerância e violência”, disse.