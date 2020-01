Fuvest 2020: candidatos lotam cursinhos na véspera da 2ª fase

No domingo, a prova é de português e redação. Já na segunda-feira, as provas serão de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h, quando terá início a aplicação das provas, que têm duração de quatro horas. Não haverá tempo adicional para a transcrição de respostas.(Veja abaixo o que levar)

A 1ª fase da Fuvest foi realizada em 24 de novembro. O exame foi aplicado em 35 cidades do estado de São Paulo. Foram 90 questões de múltiplas escolhas sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química, eleita a matéria mais difícil pelos candidatos, além de questões interdisciplinares.

Neste sábado, o estudante André Cordeiro Andrade chegou ao cursinho onde estuda às 8h30 para tirar dúvidas, mesmo sabendo que o professor só chegaria às 11 horas. “Vim mais cedo porque faz fila e porque, como é redação, o pessoal fica mais ou menos uns 30 minutos para tirar dúvida”, justificou.

André presta o vestibular pelo segundo ano consecutivo, mas neste ano, ao invés de insistir na primeira opção, que seria design, escolheu concorrer a uma vaga na segunda opção, marketing, que tem menor nota de corte. “A decisão foi muito boa porque, caso eu continuasse na minha primeira, eu não teria passado”, explicou.

Dos 129.148 candidatos inscritos, 34.924 passaram da primeira etapa. Eles concorrem a 8.317 vagas na Universidade de São Paulo.

Candidatos na prova da primeira fase da Fuvest em São Paulo — Foto: Marina Pinhoni/G1

Os professores dão algumas dicas para os alunos se saírem bem nas provas:

“Onde o bicho pega mesmo é na questão do repertório. A gente pede para os alunos sempre ficarem atentos aos filmes, músicas, atualidades, notícias… Porque acaba sendo a temática da prova”, orientou o professor de português Vinicius Bernard.

“Ler a questão até o final, principalmente no note e adote, que tem as informações adicionais importantes na resolução dos itens da questão”, sugeriu Tomás Carvalho, professor de física.

“Muitas questões são às vezes mais simples do que parecem. O pessoal acaba esquecendo de ler uma parte, não interpretando direitinho algum trecho. e acaba se dificultando por isso”, acrescentou Tomás D’Fonseca e Silva, professor de matemática.

Documento de identidade original com foto (obrigatório)

Caneta esferográfica de tinta azul (obrigatório)

Lápis, lapiseira, borracha,apontador e régua transparente para uso em rascunhos

O candidato pode levar alimentos leves e água

Celulares (devem ficar desligados dentro de um envelope específico)

Relógio

Equipamento eletrônico como calculadora, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico etc.

Material impresso ou para anotações

Corretivo

Canetas diferentes da esferográfica

Caneta marca-texto

Gorro, boné, chapéu e óculos de sol

Fone de ouvido ou protetor auricular

5 e 6 de janeiro de 2020 – Provas de 2ª Fase

8 a 10 de janeiro de 2020 – Prova de Habilidades Específicas – Artes Cênicas

24 de janeiro de 2020 – Divulgação da 1ª Chamada

25 de janeiro a 28 de janeiro de 2020 – Período da Matrícula Virtual – 1ª Chamada

31 de janeiro de 2020 – Divulgação da 2ª Chamada