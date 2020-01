Fuvest 2020: tema da redação é considerado ‘fácil de desenvolver’ por candidatos em São Carlos

A prova foi dividida entre dez questões dissertativas de português e uma redação, cada uma valendo um total de 50 pontos. A prova de redação abordou o tema “O papel da ciência no mundo contemporâneo”.

Na segunda-feira (6), a segunda prova será composta por 12 questões de igual valor, sobre duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida.

Leila Rodrigues, 21 anos, foi a primeira a sair do Bloco C da Escola de Engenharia da USP, um dos locais de prova em São Carlos.

“Eu gostei das questões, achei o tema da redação interessante. Consegui administrar bem o tempo e como eu faço prova muito rápido fui uma das primeiras a acabar”, disse a estudante que saiu dois minutos após a abertura dos portões.

Leila Rodrigues fez a prova em São Carlos e gostou do tema da redação — Foto: Ana Marin/G1

João Vitor da Silva, 17 anos, concorre pela segunda vez a uma vaga no curso de engenharia mecânica na USP São Carlos.

“Achei menos complicada que o ano passado, até porque eu estava mais preparado. Ainda assim é difícil, mas eu achei bem menos complicado. O tema da redação foi fácil, simples de desenvolver”, declarou.

Os amigos Rafael Ribeiro da Silva, 18 anos, e Vitor Hugo Souza Santos, de 17, prestam pela primeira vez o vestibular da Fuvest e disseram ter facilidade na redação.

“Achei longa e difícil. Quase metade da prova foi sobre literatura, algumas questões de interpretação e conhecimentos. Não esperava este tema na redação, mas confesso que foi simples elaborar”, disse Silva.

Apesar de difícil, Santos declarou que foi melhor do que as outras provas que realizou. “Pelo fato de já termos feito a redação na prova do Enem, foi mais fácil saber administrar o tempo e elaborar, já que nesta prova acabamos trabalhando mais com retomadas de ideias. Foi bem legal de se fazer. Além disso, já trabalhamos com isso na escola, a professora tratou com a gente sobre esse tema”, contou.

Amigos que prestaram a prova em São Carlos gostaram do tema da redação — Foto: Ana Marin/G1

Nesta segunda-feira, haverá outra prova com 12 questões de duas, três ou quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

Os candidatos ao curso de artes cênicas ainda têm mais uma etapa de provas. De 8 a 10 de janeiro, eles realizam os exames de Habilidades Específicas.