Garoa e frio na segunda noite de desfiles em São Paulo

Confira a previsão para até segunda em SP. Amanhecer do domingo de Carnaval poderá ser o mais frio do ano até agora na capital. Alerta de ressaca nas praias!

A noite deste sábado segue fria na capital paulista, com ar de outono. Por volta das 18 horas, o aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrava 18°C e sensação térmica de 16°C.

A cidade de São Paulo, e toda a Grande São Paulo, permanece nublada nesta noite de sábado, na madrugada e começo da manhã do domingo de Carnaval.

Há condições para garoa e a temperatura segue baixa. O vento frio pode soprar moderado, de vez em quando, o que aumenta a sensação de frio, mas alivia o calor para quem está sambando pela ruas e no Sambódromo.

Nebulosidade sobre SP às 18h de 22/2/2020

Possível recorde de frio em São Paulo no domingo

Amadrugada do domingo de Carnaval, 23 de fevereiro, poderá ser a mais fria do ano até agora. A mínima prevista pela Climatempo é de apenas 16°C . Menor T deste ano até agora é de 16,2°C em 26/1.

Conforme medição do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital, as menores temperaturas em 2020 até agora foram:

16,2°C em 26/1

16,3°C em 11/2

16,5°C em 27/1

16,8°C em 21/1 e 14/2

16,9°C em 25/1

Sol reaparece na Grande SP

O domingo de Carnaval amanhece nublado, com névoa e nuvens baixas na Grande São Paulo no Vale do Ribeira e na região de Jacareí/São José dos Campos. Mas osol vai aparecendo no decorrer da manhã, sempre entre muitas nuvens.A tarde será com períodos de sol e muitas nuvens e não tem previsão de chuva. O tempo fica firme à noite, só com muitas nuvens.

Já as outras regiões do Vale do Paraíba e o litoral passam o domingo de Carnaval com predomínio de céu nublado e ainda pode garoar no decorrer do dia.

Naregião de Sorocaba e o sul do estado de São Paulo têm sol e muitas nuvensdurante este domingo, mas não há expectativa de chuva.

Para asoutras regiões paulistas, a previsão é de pancadas de chuvae períodos com sol, podendo chover com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

Nasegunda-feira, o sol aparece em todo o estado de São Paulo e tem previsão depancadas de chuva à tarde e à noite em todas as áreas. Volta a chover na Grande São Paulo e o norte do estado pode ter chuva também pela manhã.

Alerta de mar agitado

Atenção! O mar fica muito agitado neste domingo em todo o litoral de São Paulo e há risco de ressaca. As ondas podem chegar a 2,5 metros.