Glenn Greenwald diz que denúncia do MPF contra ele é ‘retaliação’ e ‘ataque à imprensa livre’

O jornalista Glenn Greenwald, do site “The Intercept”, afirmou nesta terça-feira (21) que a denúncia do Ministério Público Federal contra ele na operação Spoofing – que investiga invasões de celulares de autoridades – é uma “retaliação pelo governo [Jair] Bolsonaro” e um “ataque à imprensa livre”.

“É um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado pela minha reportagem, porque é uma aberração do direito constitucional de uma imprensa livre”, declarou Greenwald, em vídeo postado em rede social.

“Então, isso é obviamente uma retaliação pelo governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados por ninguém abusando do aparato do estado. Nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo, estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem. Nós sempre vamos defender uma imprensa livre.”

O jornalista foi denunciado pelo crime deassociação criminosae pelo crime deinterceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Ele não tinha sido investigado ou indiciado na operação Spoofing.

O site “The Intercept” publicou, em 2019, conversas atribuídas ao então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que, para o “The Intercept”, evidencia parcialidade do então juiz.

Investigações da Polícia Federal mostraram que os celulares das autoridades haviam sido hackeados. Um dos investigados, o hacker Walter Delgatti Neto, afirmou em depoimento que repassou o conteúdo das conversas para Glenn.

Uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida em 2019, determinou que o jornalista não fosse investigado na operação Spoofing.

O MPF informou que Glenn não foi investigado, mas que indícios contra ele surgiram a partir das apurações sobre os hackers. Por isso, segundo o MPF, ele foi denunciado mesmo sem ser investigado.

Além da nota divulgada por Glenn Greenwald, os advogados Rafael Borges e Rafael Fagundes, que defendem o jornalista, também divulgaram posicionamento. Eles dizem que receberam com “perplexidade” a denúncia do MPF.

“Trata-se de um expediente tosco que visa desrespeitar a autoridade da medida cautelar concedida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 601, do Supremo Tribunal Federal, para além de ferir a liberdade de imprensa e servir como instrumento de disputa política”, dizem.

“Seu objetivo é depreciar o trabalho jornalístico de divulgação de mensagens realizado pela equipe do The Intercept Brasil em parceria com outros veículos da mídia nacional e estrangeira. Os advogados de Glenn Grenwald preparam a medida judicial cabível e pedirão que a Associação Brasileira de Imprensa, por sua importância e representatividade, cerre fileiras em defesa do jornalista agredido.”

O site “The Intercept” – que tem Greenwald como um dos fundadores e editores – também divulgou nota no início da tarde desta terça. O veículo diz que os diálogos que constam na denúncia são “rigorosamente os mesmos que já haviam sido analisados pela Polícia Federal durante a operação Spoofing, e acerca dos quais a PF não imprimiu qualquer conduta criminosa a Glenn”.

“Glenn Greenwald não foi sequer investigado pela PF, pois não existiam contra ele os mínimos indícios de cometimento de crimes. Causa perplexidade que o Ministério Público Federal se preste a um papel claramente político, na contramão do inquérito da própria Polícia Federal”, segue o The Intercept.

“Nós do Intercept vemos nessa ação uma tentativa de criminalizar não somente o nosso trabalho, mas de todo o jornalismo brasileiro. Não existe democracia sem jornalismo crítico e livre. A sociedade brasileira não pode aceitar abusos de poder como esse”, conclui o site.

O Ministério Público também denunciou o grupo que já vinha sendo investigado no caso:

Walter Delgatti Netto

Thiago Eliezer Martins Santos

Danilo Cristiano Marques

Gustavo Henrique Elias Santos

Luiz Henrique Molição

Suelen Oliveira

A apresentação da denúncia não significa que as pessoas apontadas pelo MPF sejam culpadas. A Justiça ainda tem que analisar a denúncia e, se entender que há indícios de crimes cometidos, determinar a abertura do processo. Só então os investigados viram réus e, ao final do processo judicial, são absolvidos ou condenados.

OG1entrou em contato com as defesas de Suelen, Gustavo, Walter e Danilo, mas ainda não havia recebido uma resposta até a última atualização desta reportagem. OG1tenta contato com a defesa de Thiago Eliezer.