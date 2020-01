Governo amplia para 196 o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva em MG

A Defesa Civil de Minas Gerais afirmou nesta sexta-feira (31) que o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva no estado subiu para 196. A ampliação da situação em 95 municípios foi publicada em decreto do governador Romeu no Diário Oficial.

Entre a quinta-feira (23) e esta sexta-feira (31), 55 pessoas morreram em Minas Gerais por causa das chuvas. Vários estragos foram provocados no estado. A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais céleres para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar nos trabalhos sob coordenação da Defesa Civil de MG. As dúvidas podem ser tiradas pelos telefones (31) 3915.0275 / 0229 / 0205. Veja as cidades em situação de emergência: Cidade de Raposos, na Grande BH, continua tomada por lama e entulho — Foto: Rodrigo Franco Subiu para 55 o número de mortes decorrentes das chuvas em Minas Gerais desde a última sexta-feira (24). De acordo com boletim da Defesa Civil , 44.929 pessoas estão desalojadas e 8.259 estão desabrigadas. Bolsonaro anuncia quase R$ 1 bi em recursos federais para estados atingidos pelas chuvas — Foto: Fabiana Almeida/TV Globo O governo federal vai liberar crédito de R$ 892 milhões para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, estados do Sudeste afetados pelas chuvas neste mês. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) pelo presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte, uma das cidades mais castigadas pelas tempestades. Globocop mostra máquinas trabalhando na Rua Braz no Morro das Pedras

