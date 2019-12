Governo vai propor fim da isenção da cesta básica na reforma tributária

O fim da isenção de impostos da cesta básica constará das sugestões para a reforma tributária que o governo pretende enviar para o Congresso, informou em nota o Ministério da Economia. Os impostos voltarão a ser recolhidos e a arrecadação, parcialmente entregue às famílias de renda mais baixa.

“Foram feitos estudos pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap,) vinculada à Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, que demonstram que grande parte dos valores são apropriados por pessoas de alta renda, que consomem mais produtos da cesta básica que os pobres, em termos absolutos”, diz na nota Vanessa Canado, secretária-executiva do Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento da Política Tributária do Ministério da Economia.

O estudo mostrou, além disso, que a isenção beneficia produtos que não são tipicamente de consumo popular, como salmão, ovas de peixe e vários tipos de queijo.

A receita dos impostos que voltarão a ser cobrados ajudaria a elevar em R$ 24,10, na média, os valores entregues às 13,8 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, graças a um reforço da ordem de R$ 4 bilhões ao programa. Com isso, 1,25 milhão de pessoas sairiam da condição de extrema pobreza, estimou o Ministério da Economia.

“Com a devolução direta às pessoas de baixa renda do tributo embutido nos produtos e serviços, reduz-se muito a renúncia fiscal e, além disso, pode-se utilizar o dinheiro para aumentar programas sociais, como o Bolsa Família”, diz Vanessa. “Não há desperdício de recursos com quem não precisa.”

A entrega do dinheiro garante que as pessoas serão beneficiadas pela isenção, “o que não se pode garantir quando o benefício é dado aos produtos”, comenta ela. As renúncias fiscais somam R$ 314 bilhões. Elas serão revistas.

O Ministério da Economia reafirma que a proposta do governo será enviada em três etapas. A primeira, a ser concretizada no início de 2020, trata da criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), resultado da fusão do PIS e Cofins. Com alíquota de 11% a 12%, será um tributo de valor agregado a ser cobrado no destino.

Os setores de saúde, educação e transportes poderão ter isenção total ou parcial. A União espera que Estados e municípios caminhem na mesma direção.

A segunda etapa é a transformação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em um imposto seletivo, a ser cobrado sobre produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. A intenção é enviar a proposta também no início de 2020.