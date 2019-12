Grupo atira contra clientes em bar, deixa feridos e pelo menos um morto em Fortaleza

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira (27) em um bar localizado no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, segundo agentes da 1ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, suspeitos chegaram em dois veículos atirando contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

Os feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde e quantidade de vítimas ainda não foram divulgados. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área.

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer os levantamentos acerca do crime. Buscas são realizadas na tentativa de capturar os suspeitos.