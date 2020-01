Grupo integralista se solidariza com Eduardo Fauzi e o chama de “herói” por atacar a “sinagoga do Porta dos Fundos”

Polícia apreendeu um simulacro de arma, camiseta da Accale, dinheiro e livros na casa de Fauzi (à dir.), que está foragido | Foto: Divulgação/Leonardo Coelho/Ponte Jornalismo

O grupo ‘Movimento Integração’ publicou uma nota de repúdio contra a expulsão de Eduardo Fauzi, da Associação Cívica e Cultural Arcy Lopes Estrella (Accale). Fauzi foi expulso pelo movimento após ser apontado com o principal suspeito do ataque ao Porta dos Fundos.

A nota foi publicada no perfil do Facebook do grupo. Leia abaixo.

‘Nota De Repúdio.

O Movimento INTEGRAÇÃO repudia o ato desleal e covarde da FIB , em excluir o nosso Guerreiro Eduardo Fauzi. Os Guerreiros do RJ , fizeram um ato honrado , justo e moral explodindo aquela sinagoga do Pota dos Fundos. Visto q o Porta dos Fundos humilhou, com uma produção horrenda, o sentimento Religioso do Povo Brasileiro, o Senhor Jesus é a esperança do Povo em dias melhores , e tem q ser respeitado.

Os heróis do justiçamento ao Porta dos Fundos devem ser reconhecidos, pois demonstraram coragem onde muitos se acovardaram, demonstraram força onde muitos se desfaleseram , demonstraram dignidade onde muitos a perderam por concordar com o Porta através do silêncio e omissão. Portanto quem está contra nossos Guerreiros está a favor do Porta dos Fundos, da corrupção, da imoralidade, da falta de respeito, da falência da Família, da morte espiritual e da Indiferença entre os irmãos Brasileiros. Logo é uma obrigação apoiar quem está do nosso lado.

A FIB deixou de representar o Integralismo nesse ato de deslealdade ao expulsar um Integralista leal de suas fileiras. Nós Integralistas do Movimento INTEGRAÇÃO, damos todo apoio , reconhecimento e consideração aos nossos irmãos Brasileiros do RJ representados pelo herói Eduardo Fauzi, q justiçaram o prédio do Porta. Para nós, os verdadeiros Integralistas, a lealdade está acima de qlquer outro contrato social, por isso conclamo os Integralistas da FIB q discordam da atitude fraca da organização, a se unirem a nós, no INTEGRAÇÃO, não há lugar para traidores.

Nós representamos o verdadeiro Integralismo , Integralismo é a luta pela Integração do Estado Brasileiro ao Povo Brasileiro num só todo, para libertar a Nação Brasileira da escravização pela divisão. Qnto á FIB fica , acreditamos q nem todos os membros da msma compactuam com atitudes covardes, ainda mais nesse momento crítico do nosso Brasil. Fugir de responsabilidades é a forma mais vergonhosa de covardia.

“A maior de todas as coragens é a de assumir responsabilidades.”

Gustavo Barroso

Jó Rodrigues

Fundador do Movimento INTEGRAÇÃO’