Grupo na Base Aérea de Anápolis pode sair da quarentena antes do previsto, diz Ministério da Saúde

Segundo o órgão, o último exame será realizado nesta sexta-feira (21). Ministro interino afirmou que, caso o resultado seja negativo para coronavírus, o Ministério da Defesa poderá organizar a saída do grupo a partir de sábado (22).

brasileiros repatriados e equipe que foi buscá-los em Wuhan terão secreções colhidas por equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que serão testadas, no Lacen de Goiás, para saber se há ou não infecção pelo vírus.

O grupo passou por outras duas avaliações no Brasil e o resultado foi negativo nas duas vezes. Segundo o Ministério da Saúde, a coleta do material deve ser feita após o 14º dia de isolamento, considerada a data limite para a manifestação do vírus no corpo humano.

