Guarujá tem, em duas horas, queda de avião e fogo em barco

Aeronave que caiu no Guarujá (Youtube/Reprodução)

Guarujá, no litoral paulista, teve dois acidentes em menos de duas horas. Umaembarcaçãocom nove pessoas foi consumida por um incêndio por volta das 10h50 na praia da Enseada, e oito ocupantes tiveram queimaduras leves.

Uma hora depois, umavião de pequeno porte caiusobre as águas na praia do Tombo.Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o piloto, que não teve a identidade divulgada, foi retirado da água sem nenhum ferimento e também não se afogou. Ele saiu andando do mar. A aeronave era usada para expor faixas de publicidade durante os voos. Nas redes sociais, circularam vídeos da queda.

Foi também na cidade que o presidenteJair Bolsonaropassou o Carnaval. Ele passeou de moto pelas ruas do Guarujá e usou um capacete que não estava preso adequadamente no pescoço, como está previsto em resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Ele postou um vídeo em suas redes sociais, mas aDiretoria de Trânsito de Guarujá disse que não é possível multar Bolsonaro porque as autuações por infração de trânsito ocorrem somente a partir do flagrante.

