Guedes na corda bamba: Bolsonaro dá prazo para o Posto Ipiranga ‘mostrar serviço’

O ministro da Economia, Paulo Guedes. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

DA COLUNA DE TALES FARIA NO UOL

O “prazo de validade” do ministro da Economia, Paulo Guedes, como superministro vence em julho. O blog apurou que é isso que o presidente Jair Bolsonaro tem dito a seus auxiliares mais próximos.

Por que julho? Porque no segundo semestre as campanhas para as eleições municipais estarão a pleno vapor. Se até julho a economia continuar desaquecida, como atualmente, dificilmente criará um clima de otimismo até outubro capaz de eleger um grande número de aliados do presidente pelo país.

A partir de julho, se a economia não tiver dado sinais de que, enfim, vai deslanchar, Bolsonaro pretende intervir mais fortemente na política econômica. Isso só será possível tirando os poderes de superministro de Paulo Guedes.

O problema é que o ministro também já deixou claro que não aceitará ter seu superministério esvaziado.

(…)

Bolsonaro deixa claro nas conversas com auxialiares que nunca foi um defensor do liberalismo econômico, apenas adotou as teses de Guedes porque foi convencido pelo ministro de que elas dariam certo e lhe trariam frutos eleitorais.

De fato, o liberalismo ajudou Bolsonaro a conquistar apoio do empresariado na campanha de 2018. Isso foi decisivo para sua eleição. Mas agora o presidente tem recebido reclamações de empresários quanto ao ritmo da economia. E são reclamações cada vez maiores.

(…)

Assim como prometeu a Bolsonaro trazer de volta um crescimento econômico robusto, Guedes também considera ter recebido a promessa de que seria o “Posto Ipiranga” da economia. Tudo, absolutamente tudo, passaria por ele. Como tem passado desde o início do governo.

Mas se o presidente resolver esvaziar seus superpoderes, Paulo Guedes também não terá interesse em ficar no cargo.

Foi esse o recado que ele deu ao “pessoal do Palácio”, como chama os ministros com gabinete próximo do presidente, hoje todos militares.

O recado foi dado de forma mais enfática nesta terça-feira, quando, irritado, foi chamado às pressas ao Palácio para rediscutir o programa “Brasil Mais” de incentivo às pequenas e médias empresas.

(…)

Na solenidade de posse de Onyx Lorenzoni como ministro da Cidadania, ontem mesmo no Palácio, Bolsonaro chegou a declarar, sem ser perguntado:

“O Paulo Guedes não pediu para sair. Aliás, eu tenho certeza de que, assim como ele é um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia.”

No futebol, quando um técnico está em crise, logo o presidente do clube vem a público e declara: “ele está prestigiado.”

Pois é, Paulo Guedes “está prestigiado”, mas com “prazo de validade”.