Homem atira em vizinho no Centro de SP; testemunhas relatam homofobia

Rafael Dias, de 33 anos, recebeu tiros de um vizinho no domingo (22) no Centro de SP — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um homem de 89 anos foi preso em flagrante neste domingo (22) depois de disparar contra um vizinho em um prédio no Centro de São Paulo. De acordo com testemunhas, o atirador Adel Abdo teve uma discussão com a vítima, Rafael Dias, um dia antes, em que disse que ‘viados têm que morrer’.

“Na noite do sábado (21), a gente fez uma festa no condomínio. Um morador começou a reclamar do som alto, porém a gente estava dentro das regras, de som até as 22h. Ele começou a nos ameaçar. Disse ‘seu bando de viado, desliga isso, vou descer aí e atirar em vocês'”, relata Anderson Oliveira, namorado de Rafael.

No dia seguinte, Abdo disparou contra Rafael. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima com ferimentos no maxilar. Ele foi encaminhando para a Santa Casa, passou por uma cirurgia e teve alta nesta segunda-feira (23).

Adel foi encontrado em sua casa, confessou o crime e mostrou a arma calibre 22 usada para realizar os disparos.

Nesta segunda, Adel passou por audiência de custódia e foi liberado provisoriamente por ser idoso. Entre as determinações da liberdade provisória estão: manter distância mínima de 300 metros da vítima e não manter nenhum tipo de contato, não portar armas, manter endereço fixo e comparecer à Justiça para prestar depoimento.

Segundo Anderson, o casal voltou para a casa, mas se sentindo inseguro. “Não é certo ele voltar e a gente ficar com medo. Ele vai ficar de boa e a gente tem que sair? Não é certo.”

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 2º DP, no Bom Retiro. Mas Rafael procurou a polícia para que o crime seja qualificado como crime de homofobia.

“Foi homofobia. Ver dois homens se beijando que motivou o ódio dele. Queremos essa tipificação”, diz Anderson.