Homem é vítima de assalto e agressão no desfile do Galo da Madrugada, no Recife

“Ele estava saindo da Rua Imperial e indo para a Praça Sérgio Lorêto, quando foi assaltado. Ele chegou até o local onde estava outra equipe de transmissão todo machucado, com a camisa rasgada e reclamando de dor”, contou Kléber.

Segundo o irmão do operador de áudio, bombeiros ajudaram a fazer o socorro e colocaram a vítima sobre uma maca para levar para a unidade de saúde. “Deitei ele no chão. A dor estabilizou um pouco”, disse.

Kléber disse, ainda, que pediria ajuda para registrar a queixa na delegacia. Por volta das 17h30, Klauber foi levado pelos bombeiros para o hospital.

Homem pulou no Rio Capibaribe, durante o desfile do Galo da Madrugada, e foi resgatado de bote pelos bombeiros — Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press

Ao longo deste sábado, os bombeiros atenderam ocorrências no desfile do Galo. Um homem pulou no Rio Capibaribe e foi resgatado de bote.

A Polícia Militar circulou entre os foliões e também usou botes no Capibaribe. Equipes revistaram jovens e alguns deles foram levados para averiguação.

PMs, que usavam bonés laranjas, atuaram durante o desfile do galo da Madrugada, no Recife, neste sábado (22) — Foto: Aldo Carneiro/Pernambuco Press

Por volta das 17h, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) divulgou uma nota sobre o trabalho das polícias no desfile do Galo da Madrugada.

De acordo com a SDS, “o desfile do Galo da Madrugada transcorreu, ao longo da manhã e da tarde, dentro da normalidade”

A pasta disse, ainda, que foram registrados “princípios de brigas ou tentativas de desordem”, que “foram reprimidos de imediato pela Polícia Militar”

Ainda segundo a SDS, o posto montado na Estação Central do Metrô, com serviços de Polícia Civil, Científica e Juizado do Folião, atendeu “poucos casos de violência, porte de armas ou drogas”.

A secretaria informou que 4.445 profissional de segurança foram empregados no Galo. Um balanço detalhado do Carnaval será divulgado na quinta-feira (27).

Pabllo Vittar se prepara para cantar no Galo da Madrugada — Foto: Tatiana Notaro/G1

A festa do galo, neste sábado (22), foi marcada pelos duetos musicais, sobre os trio elétricos, e pelos aplausos a Pabllo Vittar.

A cantora esperou muito tempo para se apresentar, por causa do defeito no trio elétrico da sambista Gerlane Lops, mas levou a multidão ao delírio.

Nos camarotes, cantores, cantoras, atrizes a atores acompanharam a festa. Gaby Amarantos, Otto, Lula Queiroga, Silvério Pessoa e Toni Garrido estiveram presentes.