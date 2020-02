Homem morto pela polícia após atentado em Londres era ex-presidiário solto há cerca de uma semana

Um homem morto pela polícia neste domigo (2) depois de esfaquear pessoas no sul de Londres havia sido libertado da prisão em janeiro, informou a Polícia Metropolitana de Londres.

O incidente aconteceu às 14h do horário local em Londres Foto: Andy Bullemor / BBC News Brasil

Sudesh Amman, 20 anos, havia sido libertado há cerca de uma semana depois de cumprir metade de sua sentença de três anos e quatro meses por crimes relacionados ao terrorismo.

Ele estava sob vigilância ativa da política na hora do ataque no bairro de Streatham High Road.

Três pessoas ficaram feridas, mas nenhuma está em estado grave.

O primeiro ministro Boris Johnson disse que o governo anunciará na segunda-feira planos para mudar fundamentalmente o “sistema para lidar com aqueles condenados por crimes terroristas”.

Johnson disse que o governo tem reagido rapidamente para fortalecer a resposta ao terrorismo, incluindo tempo mais longo de prisão nas sentenças e mais dinheiro para a polícia, desde o ataque em Fishmongers Hall, perto da London Bridge, em novembro.

Na noite deste domingo, a polícia informou que o homem tinha sido libertado da prisão em janeiro e se chamava Sudesh Amman, 20 anos Foto: MET POLICE / BBC News Brasil

O ataque

Testemunhas nas redes sociais afirmaram ter ouvido o barulho de três tiros logo após as 14h do horário local (11h de Brasília) e que viram pessoas sendo tratadas por médicos.

Os relatos apontavam que, antes dos três tiros, houve uma perseguição policial, seguida de uma batida de carro. A polícia de Londres informou que a cena do crime foi totalmente isolada.

Muitas filmagens do local foram compartilhadas nas redes sociais. Uma delas, verificada pela BBC, mostra um homem deitado no chão com pelo menos três policiais armados apontando a arma na direção dele.

O primeiro ministro, Boris Johnson, agradeceu à polícia pela resposta rápida e disse que “seus pensamentos estão com todas as pessoas que foram afetadas”.

O secretário de Saúde, Matt Hancock, também expressou gratidão aos paramédicos do Serviço Nacional de Saúde, (ou NHS, na sigla em inglês), pelo atendimento rápido. “Nós nunca podemos ser divididos pelo terrorismo”, afirmou.

Relatos indicam que um homem entrou em uma loja com uma faca e começou a atacar as pessoas. Foto: PA Media / BBC News Brasil

No Twitter, internautas relatavam rapidamente que “algo grande está acontecendo em Streatham High Road. Há policiais armados e ruas fechadas”.

De acordo com o correspondente da BBC Duncan Kennedy, os relatos sobre o momento exato em que o ataque ocorreu ainda parecem contraditórios.

Os relatos indicam que um homem entrou em uma loja com uma faca e começou a atacar as pessoas. Parece também que o homem saiu da loja e esfaqueou uma mulher.

Nesse momento, o alarme foi acionado e apolícia chegou rapidamente. Também parece claro, de acordo com Kennedy, que a polícia atirou três vezes para interromper os ataques.

Por que nesse bairro?

De acordo com o correspondente da BBC Duncan Kennedy, os relatos sobre o momento exato em que o ataque ocorreu ainda parecem contraditórios. Foto: PA Media / BBC News Brasil

Na opinião do repórter Dan Johnson, da BBC em Londres, as vítimas parecem ter sido escolhidas aleatoriamente; não se sabe porque o criminoso escolheu esta rua específica em um domingo à tarde.

O mais provável é que seria um lugar movimentado, mas não tão visado quanto a região da Câmara dos Comuns Britânica, onde a presença da polícia seria mais forte.

Testemunhas também relataram que, antes dos três tiros, houve uma perseguição policial, seguida de uma batida de carro. A polícia de Londres informou que a cena do crime foi totalmente isolada. Foto: Getty Images / BBC News Brasil

O que dizem as testemunhas

Daniel Gough, que viu o incidente, disse que tinha saído para uma corrida quando de repente “ouviu três tiros e todo mundo começou a fugir por uma rua lateral”. “Eu corri com eles e havia pânico, pessoas gritando”, diz.

“Uma garota que corria perto de mim ficava perguntando o que ela devia fazer, ela estava muito nervosa”. Depois de alguns minutos, ele desceu a rua novamente e viu um policial que gritava para todo mundo se afastar. Ele apontava a arma na direção de um homem no chão. De repente, mais policiais apareceram, por toda a parte”.

Polícia de Londres atirou e matou um homem neste domingo, 2, após um ataque descrito pela corporação como “relacionado a terrorismo” no sul da capital britânica, no bairro de Streatham. Foto: PA Images / BBC News Brasil