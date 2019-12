Homem preso após passar a mão em clientes de supermercado em Santa Luzia é indiciado por importunação sexual

O circuito interno de segurança do supermercado flagrou algumas das agressões. Os funcionários se revoltaram com a atitude do homem, que acompanhava a mãe em compras no supermercado.

A Polícia Militar disse que o homem, quando foi preso, estava com a fala desconexa. O suspeito e as três mulheres vítimas foram levados para a delegacia para prestar depoimento.

O homem foi conduzido para o sistema prisional.