Ibama detecta mancha de óleo perto de navio encalhado no Maranhão

afirmou que está "monitorando" a situação do navio.

A embarcação, construída em 2016, é do tipo grande navio graneleiro (VLOC ou Very Large Ore Carrier em inglês), é da companhia sul-coreana Polaris e estava a serviço da Vale, mediante contrato de afretamento.

Na última quinta-feira, o Ibama disse que o navio tem cerca de 4.000 toneladas de óleo, que seria usado como combustível para viagem até a China. A Vale informou que são 3,5 mil toneladas de óleo residual e 140 toneladas de óleo destilado.

A título de comparação, a Marinha diz que recolheu 5.000 toneladas de resíduos oleosos (misturados a areia e água) nas praias do Nordeste após vazamento de origem não identificada em 2019.

O navio Stellar Banner deixava o terminal da Ponta da Madeira rumo ao porto chinês de Qingdao quando sofreu avarias no casco após tocar o fundo do mar. O encalhe foi provocado pelo comandante para evitar o naufrágio. A embarcação carrega 294,8 mil toneladas de minério de ferro.

Seus 340 metros de comprimento -o equivalente a três campos de futebol- são um desafio a mais para o resgate, já que a distribuição irregular do peso da carga, em conjunto com a força das ondas, pode provocar a ruptura do casco. Nesta quinta-feira (28), quatro rebocadores prestavam apoio no local.

A Polaris contratou a empresa Ardent Global para elaborar um plano de resgate. As autoridades tentam acelerar a retirada do óleo de seu interior, mas ainda não se falou em prazo para que a operação seja iniciada.

Também na quinta-feira, a Vale informou que pediu à Petrobras embarcações recolhedoras de óleo no mar e está contratando barreiras de contenção, para o caso de vazamento