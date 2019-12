Ibaneis lamenta ‘quebra de expectativa’ da MP do aumento para policiais do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lamentou a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de não publicar a medida provisória (MP) que garantiria aumento de 8% a policiais civis, militares e bombeiros do DF.

Para o governador, a situação “quebra uma expectativa” das categorias e, de certa forma, coloca a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) acima da Constituição. “Como jurista, entendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal não está acima da Constituição Federal, já que é ela que prevê os gastos do Fundo Constitucional, em especial aos das forças de segurança nossa capital”, disse.

Ibaneis diz não conhecer os motivos que levaram Bolsonaro a tomar essa atitude, mas que respeita a escolha e ressalta “o interesse e a parceria do presidente e de sua equipe no tratamento de questões que envolvam o desenvolvimento da nossa capital”.

Apesar da quebra de expectativa, o governador afirmou que a situação não abala em nada “a garra de continuar trabalhando para garantir melhorias aos servidores da Segurança Pública”.