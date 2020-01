Ibovespa bate recorde e dólar sobe em reação a declarações de Paulo Guedes

O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), bateu recorde nesta 2ª feira (20.jan.2019) e chegou aos 118.862 pontos. A alta diária foi de 0,32%. Já o dólar subiu 0,59%, vendido a R$ 4,189.

O último pico havia sido em 2 de janeiro, quando marcou 118.573 pontos. Eis 1 infográfico com a evolução da bolsa no ano:

DÓLAR

A cotação da moeda norte-americana foi influenciada pelas falas do ministro Paulo Guedes (Economia) em entrevista aoPoder em Foco, uma parceria doPoder360com oSBT. Ao jornalista Fernando Rodrigues, ele disse que o dólar alto e os juros baixos são o “novo normal” na economia. Assista à íntegra aqui.

O dólar subiu 0,59% e fechou o dia a R$ 4,189. O mercado testou novos patamares da moeda. Em novembro, discurso similar do ministro fez com que o Banco Central intervisse no mercado. Na época, o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, afirmou que o câmbio estava disfuncional. O valor estava em R$ 4,22.

