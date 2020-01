IFB abre mais de 1 mil vagas em cursos de graduação pelo Sisu

site do SISU e leva em consideração os resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente a 2019.

As oportunidades são para 15 áreas (veja abaixo), em nove dos 10 campi do IFB – exceto na unidade do Recanto das Emas. A lista dos selecionados deve ser divulgada em 28 de janeiro.

Cursos de graduação:

Agroecologia

Automação Industrial

Eventos, Gestão Pública

Sistemas para Internet

Gastronomia

Design de Produtos

Ciência da Computação

Design de Moda

Logística

Biologia

Física

Geografia

Letras/Português

Matemática

Química

Segundo o edital, podem participar da seleção estudantes que já concluíram o Ensino Médio e que fizeram o Enem no ano passado.

Os cursos têm duração média de três anos e, após a conclusão, o aluno recebe a certificação de nível superior.

Estudante em biblioteca — Foto: Reprodução/Pixabay

O Sisu é o sistema do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem e não ter tirado nota zero na prova de redação.

Com a nota no exame, os candidatos podem se inscrever para até duas opções de vaga. Durante o período de inscrição, o Sisu divulga notas de corte parciais, para os candidatos verificarem as chances de aprovação.