Imagens de satélite mostram destruição em base militar no Iraque atingida por mísseis do Irã

Base aérea de Ain Al-Asad abrigava forças americanas e iraquianas e foi alvo de ataque em resposta pela morte do general Qassem Soleimani. Ninguém ficou ferido.

ataque com mísseis realizado pelo Irã contra a base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque, na noite desta terça-feira (7) – madrugada de quarta (8) no horário local. O local abrigava forças americanas e iraquianas. Ninguém ficou ferido.Assista ao vídeo acima.

A ação fez parte de uma resposta pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, realizado pelos Estados Unidos na última quinta-feira (2). Além de Al-Asad, no oeste do país, uma outra base em Erbil, na região curda do Iraque, também foi atingida. Imagem de satélite mostra destruição causada por ataque iraniano à base de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Planet Labs Inc./Middlebury Institute of International Studies via AP Veja imagens antes e depois do ataque Imagens de satélite mostram antes e depois de ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Reuters Imagens de satélite mostram antes e depois de ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Reuters Imagens de satélite mostram antes e depois de ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Reuters Imagens de satélite mostram antes e depois de ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Reuters Imagens de satélite mostram antes e depois de ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque — Foto: Reuters