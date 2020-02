Imagens mostram guardas municipais usando van com placa coberta para levar ambulante detido no Rio

Guardas municipais usaram uma van com placa coberta para levar um ambulante que foi detido na tarde de sábado (22) durante um bloco de carnaval no Centro do Rio.

Vídeo gravado por testemunhas mostra o ambulante sendo detido e levado para um carro de uma empresa de transportes com a placa coberta com uma fita vermelha, irregularidade prevista no Código Brasileiro de Trânsito. A gravação mostra foliões questionando o motivo de o veículo ter a placa encoberta. “Solta ele, solta ele. Por que não tem placa? Por que não tem placa?”, diz o folião que gravou o vídeo. A Secretaria de Ordem Pública, que comanda a Guarda Municipal, afirmou em nota que apura o caso e pedirá explicações à empresa responsável pelo veículo, que é utilizado para fazer o transporte dos agentes nas ruas. Em nota, a Guarda Municipal afirmou que o veículo foi utilizado em circunstância emergencial para conduzir o ambulante preso à 4ªDP (Praça da República), diante da ameaça de tumulto. O ambulante preso teria desacatado guardas e jogado garrafas de vidro contra eles.

Leia Mais