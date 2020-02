Ocorpo do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em uma ação policial na Bahia no dia 9, foi liberado pelo IML, segundo a Polícia Civil do Rio.

A expectativa é a de que o corpo siga ainda nesta sexta-feira para o Cemitério São Francisco Xavier, onde haverá o sepultamento.Como noticiamos mais cedo, um médico legista que acompanhou a necropsia, ontem à tarde, não viu sinais de tortura no cadáver do miliciano.