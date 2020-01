Impacto do Boeing 737 Crash e efeitos sobre os preços do petróleo

a quarta-feira, um avião Boeing 737 caiu nos arredores de Teerã. Todas as 176 pessoas a bordo foram mortas , incluindo 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, dez suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães. Horas antes do jato irromper no ar, o Irã disparou mísseis contra bases militares americanas no Iraque.

O Irã alegou que uma falha técnica levou ao acidente. No entanto, o primeiro-ministro Candian, Justin Trudeau, duvida da teoria do Irã sobre o acidente. O presidente Donald Trump tem opiniões semelhantes sobre este trágico incidente.

O Irã disparou mísseis balísticos contra os interesses dos EUA no Iraque em retaliação pelo assassinato liderado pelos EUA do general iraniano Qassem Soleimani. Após a greve dos mísseis, os preços do petróleo subiram ao nível mais alto desde abril. No entanto, à medida que a tensão diminuiu, os preços do petróleo testemunharam a maior queda em um único dia desde novembro. Mas, as dúvidas sobre a causa da queda do avião poderiam apoiar a alta dos preços do petróleo.

Líderes mundiais duvidam da explicação do Irã

Um relatório da CNBC cita Trump dizendo: “Estava voando em um bairro bastante difícil”, referindo-se ao acidente do avião Boeing 737. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que um ataque com míssil pode estar por trás do acidente,afirma um relatório da Reuters . Ele acrescentou ainda: “As famílias das vítimas e todos os canadenses querem respostas. Eu quero respostas.

Inicialmente, o Irã ficou em silêncio ao permitir que autoridades estrangeiras fizessem parte da investigação de um acidente de avião. No entanto, a Ucrânia e o Canadá continuaram suas negociações com Teerã. Hoje, a France 24 relata que a agência de acidentes aéreos da BEA da França disse que tinha sido “notificada do evento pelo Irã e que designamos um representante credenciado para a investigação de segurança”. O Irã também convidou a Boeing ( NYSE: BA ) e as autoridades americanas para participar a investigação. Mas, os EUA relutam em enviar seus cidadãos ao Irã em meio a tensões elevadas.

Efeitos nos preços do petróleo

As sanções dos EUA prejudicaram as exportações de petróleo do Irã. Os preços do petróleo são sensíveis a qualquer queda no suprimento global de petróleo. No entanto, se o avião caísse devido a um motivo como um possível ataque com mísseis, os problemas poderiam aumentar para o Irã. As relações bilaterais de Teerã com outras nações, incluindo a União Européia, seriam impactadas. Os países da União Européia são críticos para o Irã na implementação do Plano de Ação Conjunto Conjunto, ou no acordo nuclear do Irã com as potências ocidentais. Em abril de 2018, o presidente da França, Emmanuel Macron, tentou convencer Trump a continuar com o acordo nuclear do Irã.

Além disso, qualquer possibilidade de jogo sujo no acidente do Boeing 737 poderia ajudar Trump a justificar dizendo que as atividades do Irã no Oriente Médio são malignas. Isso pode significar mais problemas para as exportações de petróleo do Irã. Na terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo , disse que “o presidente tinha uma base jurídica, apropriada e apropriada , além de uma decisão que se encaixava perfeitamente em nossa estratégia de como combater a ameaça de atividade maligna do Irã de maneira mais ampla”.

Mais pressão internacional sobre o Irã poderia desestabilizar ainda mais a região do Oriente Médio. Desde que Trump se retirou do acordo nuclear do Irã em 2018, os ataques à infraestrutura de petróleo do Oriente Médio aumentaram. No ano passado, Houthis teve como alvo os suprimentos de petróleo da Arábia Saudita e os preços do petróleo subiram cerca de 15%. Os houthis operam no Iêmen com o apoio do Irã. Hoje, em um novo desenvolvimento, os EUA implementaram sanções mais rigorosas ao Irã.