Incêndio atinge galpão na Zona Norte de São Paulo

SÃO PAULO — Umincêndioatingiu umgalpãono bairro daVila Maria, na Zona Norte de São Paulo, durante a tarde desta terça-feira. Segundo oCorpo de Bombeiros, 19 viaturas e 60 oficiais foram enviados para combater o fogo.

O incêndio foi comunicado às 18h24. O local atingido pelas chamas fica próximo a duas vias de grande movimento, a Marginal Tietê e a Rodovia Presidente Dutra. Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais são de que não há vítimas.

As guarnições do Corpo de Bombeiros foram dispostas em duas frentes de combate às chamas. No local, ficam armazenados material de tapeçaria, colchões e outros materiais inflamáveis. A Defesa Civil e a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, atuam no local.

O fogo atingiu todo o galpão e solta uma grande fumaça de coloração preta, que pode ser vista à distância. O teto da construção cedeu com a força do incêndio. Em razão da força e da extensão do fogo, os Bombeiros ainda tentam chegar ao fogo do incêndio e evitar que o incêndio chegue a edifícios vizinhos ao galpão.

Mais cedo, outro incêndio atingiu um edifício a 500 metros do galpão. O fogo foi controlado pela manhã pelo Corpo de Bombeiros.