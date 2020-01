Inep diz que apura ‘possíveis inconsistências’ também na correção do 1º dia do Enem 2019

Até então, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia confirmado o erro apenas no segundo dia do exame(leia mais no fim da reportagem). Por enquanto, não há conclusão se houve falha também na primeira prova — os resultados da investigação vão ser divulgados nesta segunda-feira (20).

As provas do Enem 2019 aconteceram nos dias 3 e 10 de outubro. No primeiro dia, os inscritos realizaram as provas de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas, além da redação. No segundo, as questões eram de Matemática e de Ciências da Natureza.

“A força-tarefa realizada pelo Inep busca identificar as possíveis inconsistências na correção das provas do Enem2019, tanto do primeiro quanto do segundo dia. Na segunda-feira, 20, o instituto divulgará os resultados da ação”, diz uma mensagem do Inep publicada na tarde deste domingo.

‘Inconsistências’ na correção do Enem 2019

Na manhã deste sábado (18) Weintraub afirmou que foram encontradas “inconsistências na contabilização e correção da segunda prova do Enem do ano passado”, referindo-se ao Enem 2019.

Segundo Weintraub, o erro atingiu “alguma coisa como 0,1%” dos candidatos que prestaram o exame. Já Alexandre Lopes, presidente do Inep, afirma que a falha “não vai chegar nem a 9 mil pessoas” e que a revisão das notas ainda está em andamento.

O Inep criou um email para os candidatos que se sentirem prejudicados enviarem suas dúvidas, diz Lopes. O endereço é[email protected].