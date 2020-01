Inep libera resultado do Enem 2019

Participantes que já concluíram o Ensino Médio podem consultar o resultado. Espelho da redação sai em março.



Por Giullya Franco

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi liberado nesta sexta-feira, 17 de janeiro, para os estudantes que já concluíram o Ensino Médio. As notas podem ser consultadas pelaPágina do Participante.

Para os participantes que ainda não concluíram o Ensino Médio, os chamadostreineiros, as notas serão disponibilizadas somente em março, junto com o espelho da redação.

Esqueceu senha?

Para conferir as notas doEnem 2019, o estudante deve acessar a Página do Participante utilizando o CPF e senha cadastrada. Caso não se recorde mais da senha, é possível recuperá-la usando o e-mail que foi registrado durante a inscrição.

Se o estudante também não tiver mais acesso ao e-mail que foi registrado, a atendente virtual do Enem, a Nanda, vai fazer algumas perguntas de segurança para ter certeza de que o participante é o dono do CPF, para liberar a alteração de e-mail e senha.

Como usar as notas do Enem

O Enem é o principal processo seletivo do país e oferece a possibilidade de acesso ao ensino superior em diversas instituições no país, públicas e privadas, além de oportunidades em universidades de Portugal.

Veja as principais formas de utilizar as notas do Enem 2019:

SiSU 2020

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) oferece vagas nas instituições de ensino públicas, principalmente federais. As inscrições para o primeiro semestre de 2020 serão realizadas de 21 a 24 de janeiro e só podem participar os estudantes que fizeram as provas do Enem 2019 e não tiraram nota zero na redação.

Serão oferecidas 237.128 vagas para o Sisu 2020 em 128 instituições de ensino. O resultado sai no dia 28 de janeiro.

ProUni 2020

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo parciais, de 50%, e integrais em instituições particulares. As inscrições para oProUni 2020 do primeiro semestre começam no dia 28 de janeiro e vão até o dia 31 seguinte.

Neste programa, os requisitos são um pouco diferentes. Além de ter feito o Enem 2019 e não ter zerado a redação, o candidato deve ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos na prova. Há também requisitos de escolaridade e renda.

Fies 2020

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) financia entre 50% e 100% da mensalidade do estudante em faculdades particulares. O programa aceita notas das edições do Enem desde 2020, incluindo 2019, desde que o estudante tenha média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação.

As inscrições para o Fies Juro Zero e P-Fies serão realizadas de 5 a 12 de fevereiro. O resultado vai sair dia 26 de fevereiro. No final do ano passado foram anunciadas algumas mudanças para o programa, mas ainda não serão válidas para este semestre.

Portugal

O Enem tem convênio com 47 instituições de ensino de Portugal para aceitar estudantes brasileiros que fizeram o Enem. Em Portugal, o Enem representa a forma de seleção dos candidatos brasileiros, mas não dá o direito a bolsas de estudo. Os estudantes precisam arcar com todos os custos, inclusive nas universidades públicas portuguesas.

Como foi o Enem 2019

As provas do Enem foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Dos 5.095.388 inscritos, 23,06% (1.174.750) se ausentaram no primeiro domingo e 27,19% (1.385.579) não comparecem no segundo dia,registrando a menor abstenção da história. Apesar desta ter sido e edição com o menor índice de ausentes, também foi a que teve o menor número de participantes desde 2010. Ao todo, 3,9 milhões de estudantes compareceram às provas.

1º dia do Enem

Uma foto da redação começou a circular nas redes sociais poucos minutos após o início de aplicação do exame, mas, segundo o MEC, o vazamento da não gerou prejuízo para os participantes.

2º dia do Enem

Oúltimo domingo de provasteve 45 perguntas de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e 45 sobre Matemática. Nesse dia, fotos da prova também foram divulgadas em um aplicativo de mensagens às 16h30, sendo que os candidatos só poderiam se ausentar dos locais de aplicação com o caderno após as 18h. O MEC, novamente, negou que o vazamento tenha causado algum prejuízo.

Enem 2020

As primeiras informações sobre oEnem 2020já foram divulgadas. A partir deste ano, as provas também terão aplicação digital. O MEC espera aplicar a prova eletrônica para 50 mil estudantes este ano, aumentando gradativamente até o exame ser completamente digital em 2016.

O período de inscrição do Enem 2020 ainda não foi divulgado, mas as provas tradicionais serão aplicadas nos dias1 e 8 de novembro, e as digitais nos dias11 e 18 de outubro. Mais novidades deverão ser divulgadas em abril.