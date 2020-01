Inep reconhece que 30 mil candidatos podem ter sido prejudicados por falha na correção do Enem

Reclamações de estudantes que começaram nas redes sociais na sexta de falhas no Enem reveleram falha no Enem do goveno Bolsonaro

247 –O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, disse que até 30 mil candidatos podem ter sido prejudicaods por uma falha na contabilização dos pontos da prova do Enem, segundo o jornalista Leandro Prazeres de O Globo. A falha, segundo Lopes, teria sido cometida pela gráfica responsável pela impressão e transmissão dos dados dos gabaritos ao Inep. As reclamações começaram nas redes sociais na noite de sexta-feira. Grupos de estudantes de Minas Gerais relataram que obtiveram pontuações extremamente baixas apesar de terem acertado um número elevado de questões.

