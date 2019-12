INSS: provável tabela com reajuste nas aposentadorias a partir de 1º de janeiro de 2020

Aposentados e pensionistas do INSS terão reajuste no benefício em janeiro de 2020: veja provável tabela

2020 está chegando e cheio de boas expectativas para os aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Todo mundo já sabe que o salário mínimo brasileiro vai subir a partir de 1º de janeiro de 2020 e junto com ele, todos os benefícios pagos pela Previdência Social terão aumento.

De acordo com o INS, o reajuste dos aposentados e pensionistas é assegurado para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão. Os valores dos benefícios em manutenção são reajustados anualmente de acordo com índice definido pelo Governo.

Quem terá direito ao aumento a partir de 1º janeiro de 2020:

Aposentados

Pensionistas

BPC/Loas

Salário Família

Auxílio-reclusão

Pensão especial

Auxílio-doença

Auxilio Maternidade

Entre outros

Reajuste é certo | veja estimativas

O piso previdenciário, valor mínimo dos benefícios do INSS (aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte) e das aposentadorias dos aeronautas, deve ser de R$ 1.038 ou 1.039. O piso é igual ao novo salário mínimo nacional, que deve ser fixado em R$ 1.039 por mês, em 2020.

Já para aqueles que recebem a pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, o valor deve subir para até R$ 1.170.

No auxílio-reclusão, benefício pago a dependentes de segurados presos em regime fechado ou semiaberto, o salário de contribuição deve aumentar para até R$ 1.410.

O Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC /LOAS) – destinado a idosos e a pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza –, a renda mensal vitalícia também sobe para até R$ 1.039.

A cota do salário-família também deve sofrer reajuste, mas o índice ainda será divulgado pelo governo. Atualmente o valor é de R$ 46,54, para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 907,77, e de R$ 32,80, para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 907,77 e inferior ou igual a R$ 1.364,43.

Veja provável tabela de valores dos benefícios do INSS em 2020:

Confira abaixo como ficam outros valores pagos pelo INSS com base no valor da alta de R$ 1.039 do mínimo. Vale lembrar que o valor do aumento ainda depende da inflação, segundo Paulo Guedes. Pela legislação, o presidente Jair Bolsonaro tem até 31 de dezembro publicar o decreto com o valor do novo salário para 2020.

Benefício em 2019 que recebem: Benefício em 2020 devem passar a receber: R$ 998 R$ 1.038 ou R$1.039 R$ 1.000 R$ 1.042 R$ 1.200 R$ 1.250 R$ 1.400 R$ 1.459 R$ 1.600 R$ 1.667 R$ 1.800 R$ 1.876 R$ 2.000 R$ 2.084 R$ 2.200 R$ 2.292 R$ 2.400 R$ 2.501 R$ 2.600 R$ 2.709 R$ 2.800 R$ 2.918 R$ 3.000 R$ 3.126 R$ 3.200 R$ 3.334 R$ 3.400 R$ 3.543 R$ 3.600 R$ 3.751 R$ 3.800 R$ 3.960 R$ 4.000 R$ 4.168 R$ 4.200 R$ 4.376 R$ 4.400 R$ 4.585 R$ 4.600 R$ 4.793 R$ 4.800 R$ 5.002 R$ 5.000 R$ 5.210 R$ 5.200 R$ 5.418 R$ 5.400 R$ 5.627 R$ 5.600 R$ 5.835 R$ 5.800 R$ 6.044 R$ 5.839,45 R$ 6.084

Mais informações podem ser obtidas pelo Telefone:Central de Atendimento 135. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília ou pela internet: pelo link desta página