“Intercept No Roda Viva” é um dos assuntos mais comentados do Twitter

Após o anúncio de que Sergio Moro vai participar da estreia do programa Roda Viva, da TV Cultura, o público se surpreendeu com a ausência de membros da equipe do jornal The Intercept, como Glenn Greenwald, como convidados do programa.

O jornal que produziu a série que ficou conhecida como ‘Vaza Jato’, revelando a conduta imprópria do Ministério Público e do então juiz Sergio Moro durante a Lava Jato.

Então a hashtag #InterceptNoRodaViva subiu aos Trending Topics do Twitter e os internautas pressionam para que o programa seja levado ao seu potencial máximo. Confira abaixo alguns destaques:

O grande fato do jornalismo brasileiro em 2019 chama-se #VazaJato.

Se Sergio Moro será o entrevistado da nova temporada do Roda Viva, é mais que coerente que um jornalista que investigou as conversas esteja presente.#InterceptNoRodaViva — Margarida Salomão (@JFMargarida) January 14, 2020

Moro será entrevistado no Roda Vida da próxima semana. É sua primeira vez lá como ministro e após a publicação da #VazaJato. E nenhum membro do @TheInterceptBr, que publicou a reportagem, foi convidado para participar da bancada. Bora subir #InterceptNoRodaViva. pic.twitter.com/sgNfjicZZV — Mov. Jairmearrependi em Vertigem (@jairmearrependi) January 14, 2020

#InterceptNoRodaViva: redes sociais cobram jornalismo de verdadehttps://t.co/mgPwYMlqea — Conversa Afiada (@ConversaAfiada) January 14, 2020

O Juizeco lá, tranquilo, no Roda Amiga, e chega alguém do #InterceptNoRodaViva… pic.twitter.com/mQ1A5MbmSo — ¡Ay, Caramba! (@gillyworks) January 14, 2020