Investigação apura se vazamento foi a causa de deslizamento que matou 7 – O Antagonista

A polícia de Pernambuco abriu um inquérito para investigar as causas do deslizamento de terra ocorrido ontem, no Recife,que deixou sete mortos e três feridos.

Segundo o G1, uma das hipóteses consideradas na investigação é a de que um vazamento possa ter causado o desastre.

Moradores relataram que havia um vazamento em uma tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na região. O governo de Pernambuco não descarta a possibilidade.

“Foi um acidente atípico. Não temos histórico de acidentes desse porte em períodos que não são chuvosos”, disse a secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista.