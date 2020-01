O calendário de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2020) começou em diversas regiões do país. O tributo é destinado para todos os proprietários de automóveis e deve ser pago anualmente. Seus valores e prazos de vencimento variam de acordo com cada região. Na cobrança, há também oportunidade de descontos e isenção total.

IPVA 2020 do Sudeste: veja o que foi definido para essa região

Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo as condições de pagamento variam e por isso é preciso que o contribuinte procure se informar diretamente na secretaria da fazenda de seu estado.

Na capital paulista, por exemplo, o cronograma do IPVA 2020 começou nessa quinta-feira (9) e se estenderá até o dia 24 de março.

Os proprietários da região poderão optar pela cota única, contando com um desconto de até 3% ou então parcelar o valor em até três vezes.

Confira o calendário do IPVA 2020 em SP:

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/01 11/02 11/03 Final 2 10/01 12/02 12/03 Final 3 13/01 13/02 13/03 Final 4 14/01 14/02 16/03 Final 5 15/01 17/02 17/03 Final 6 16/01 18/02 18/03 Final 7 17/01 19/02 19/03 Final 8 20/01 20/02 20/03

Final 9: 21/01 – 21/02 – 23/03

Final 10: 22/01 – 24/02 – 24/03

Já no Rio de Janeiro o pagamento do IPVA 2020 vai começar no dia 21 de janeiro e se entenderá até 9 de abril. O contribuinte poderá pagar o valor à vista de um única vez, também com desconto de 3%. No caso do parcelamento, os valores serão divididos em três vezes e encerrados até o mês quatro.

Confira o calendário do IPVA 2020 no RJ:

Finais de Placa Pagamento integral

ou Vencimento 1ª parcela Vencimento 2ª parcela Vencimento 3ª parcela 0 21/jan 20/fev 23/mar 1 22/jan 21/fev 24/mar 2 23/jan 27/fev 30/mar 3 24/jan 28/fev 31/mar 4 27/jan 02/mar 01/abr 5 28/jan 03/mar 02/abr 6 29/jan 04/mar 03/abr 7 30/jan 05/mar 06/abr 8 31/jan 06/mar 07/abr 9 03/fev 09/mar 08/abr

Em Minas Gerais, os proprietários que pagarem o imposto a vista também terão 3% de desconto, entretanto precisam quitar o débito ainda em janeiro. Quem optar pelo parcelamento, poderá dividir em três vezes e o prazo final é até o dia 19 de março.

Confira o calendário do IPVA 2020 em MG:

Final de placa Cota única/1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 13/01 13/02 13/03 3 e 4 14/01 14/02 16/03 5 e 6 15/01 17/02 17/03 7 e 8 16/01 18/02 18/03 9 e 0 17/01 19/02 19/03

Já no Espirito Santo a cobrança será mais tardia. A primeira cota deverá ser paga a partir do mês de abril e oferecerá 5% de desconto para quem pagar à vista. Na sequência, o contribuinte poderá parcelar o valor até o mês de julho.

Confira o calendário do IPVA 2020 no ES:

Finais de Placa Cota única ou 1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 1 08/04/20 11/05/20 15/06/20 15/07/20 2 09/04/20 12/05/20 16/06/20 16/07/20 3 13/04/20 13/05/20 17/06/20 17/07/20 4 14/04/20 14/05/20 18/06/20 20/07/20 5 15/04/20 15/05/20 19/06/20 21/07/20 6 16/04/20 18/05/20 22/06/20 22/07/20 7 17/04/20 19/05/20 23/06/20 23/07/20 8 22/04/20 22/02/20 24/06/20 24/07/20 9 23/04/20 25/05/20 25/06/20 27/07/20 0 24/04/20 26/05/20 26/06/20 28/07/20