Irmão do bicheiro Maninho, contraventor Bid é morto a tiros após sair da Sapucaí – ISTOÉ Independente

Alcebíades Paes Garcia, conhecido como Bid, foi baleado a caminho do condomínio onde mora sua mulher nesta terça-feira (25). O contraventor havia saído da Marques de Sapucaí, onde assistiu aos desfiles das escolas cariocas. Segundo apuração do portal G1, mais de 40 tiros foram disparados na direção da van em que ele estava, na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com o delegado Antônio Ricardo, diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), parentes do contraventor e o motorista da van foram ouvidos na manhã desta terça-feira na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. Ele adiantou que, segundo as testemunhas, pelo menos dois homens com toucas ninja esperavam a chegada de Bid em um carro preto.

Para a polícia, o caso trata-se de uma execução, já que apenas Bid foi baleado. Os tiros atingiram a cabeça e o tórax do homem.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de homicídios está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime, além de outras medidas para esclarecer o caso.