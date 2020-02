Janeiro mais chuvoso da história de BH termina com quase 3 vezes mais chuva que a média esperada para o mês

O primeiro deles foi registrado logo no início de janeiro, no dia 2, e causou o alagamento da Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova. As mortes ocorreram após o temporal que atingiu a cidade no dia 24. Já a última chuva forte que causou transtornos foi no dia 28 e afetou principalmente as Regiões Oeste e Centro-Sul.