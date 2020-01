Jênio: Bolsonaro se confunde sobre impostos e solta que não entende “nada de economia”

De Patrícia Campos Mello da Folha de S.Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente afirma não entender nada de economia, confundiu três vezes tarifas de importação com impostos sobre empresas durante visita oficial à Índia, afirmando que redução de impostos poderia quebrar a indústria brasileira.

Indagado pelo jornalista do Valor sobre a possibilidade de reduzir impostos para as empresas no Brasil crescerem mais, como vem acenando o ministro da Economia, Paulo Guedes, e como fez recentemente o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Bolsonaro afirmou: “O Guedes já me disse que, se fizer de uma hora para outra, ele quebra a indústria nacional”, disse.

“E imposto não é só o governo federal. Temos os estaduais e os municipais.”

(…)

“Eu já falei que não entendo nada de economia. Eu contratei um ‘posto Ipiranga’… E eu não vou contratar o Nelson Piquet para trabalhar comigo e botar do lado, enquanto eu dirijo o carro.”

(…)