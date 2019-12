Jesus gay na Netflix enfurece fãs, e Porta dos Fundos sofre até ataque terrorista

Assim como quando Robert Kirkman fez um personagem gay chamado Jesus em The Walking Dead e recebeu cartas raivosas, um novo especial da Netflix recebeu ameaças de boicote, cancelamentos de assinaturas e até um ataque terrorista por retratar Jesus de Nazaré como um homossexual.

Em A Primeira Tentação de Cristo, a trupe de comédia brasileira Porta dos Fundos mostra Jesus comemorando seu trigésimo aniversário com uma Maria que fuma maconha e um amigo chamado Orlando no braço, que está implícito em ser seu amante.

Grupos religiosos na América do Sul – principalmente do Brasil – estão preocupados com o especial, e pedindo para que ele seja retirado da Netflix há semanas.